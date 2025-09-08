Газинский рассказал, где играет после ухода из "Краснодара"

Экс-игрок "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, что выступает за "Колос" из села Белая Глина в первенстве Краснодарского края.

© Rusfootball

"Зачем мне эта медиалига? Опять оставлять семью из-за футбола? Друзья позвали на край — почему не побегать? У нас просто изумрудная поляна! Не у всех в РПЛ такие есть. Спокойно надеваю черные шиповки "адик" и свой часик играю", - сказал Газинский в интервью Sport24.

Юрий Газинский выступал за "Краснодар" с 2013 по 2022 год, а также в сезоне-2024/2025. В прошлом сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 7 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Также Газинский выступал за екатеринбургский "Урал" и московское "Торпедо". На счету футболиста 21 матч в составе национальной команды России.

В августе текущего года экс-полузащитник сборной России объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет.