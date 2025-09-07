Сборная Германии обыграла команду Северной Ирландии в матче отбора на ЧМ-2026

Окончен матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Германии и Северной Ирландии. Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали футболисты немецкой команды. Встреча состоялась на стадионе «Кёльн» (Кёльн, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Эспен Эскос (Норвегия).

Серж Гнабри на седьмой минуте открыл счёт и вывел бундестим вперёд, Айзек Прайс на 34-й минуте забил ответный гол. Надим Амири на 69-й минуте вернул преимущество немецкой команде, Флориан Вирц на 72-й минуте забил третий мяч хозяев поля.

После этой игры национальная команда Германии располагается на третьем месте в турнирной таблице отборочной группы А с тремя очками, сборная Северной Ирландии с тремя очками находится на второй строчке.

В следующем матче Германия 10 октября дома сыграет с Люксембургом, Северная Ирландия в тот же день на своём поле примет Словакию.