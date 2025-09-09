Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался об информации по своему возможному уходу из французского клуба.

«Даже слова о том, что принято решение оставаться в «ПСЖ», – громко сказано. Вообще не было никаких мыслей о том, что что-то поменяется. Я как планировал приехать в «ПСЖ», так и приехал, начал тренироваться. Не было никаких закулисных интриг. Все новости я узнавал из российских СМИ. Пару раз жена с утра меня будила: «Тебя уже продали. Ты в курсе?» Поэтому из того, что в СМИ раздувают, только малая часть правды. Что касается меня, то относительно всего примерно пять процентов было правдой обо мне», – заявил Сафонов в интервью для телеканала «Россия 24».

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара». 25-летний футболист заключил с французским клубом контракт, который рассчитан до лета 2029 года. Сообщалось, что сумма трансфера голкипера сборной России в «ПСЖ» составит около 20 миллионов евро плюс бонусы. Интернет-портал Transfermarkt.com оценивает рыночную стоимость спортсмена в 22 млн евро.

Всего Сафонов сыграл 14 матчей за парижский клуб во всех турнирах, шесть из которых он провел на ноль. В Лиге-чемпионов-2024/25 россиянин сыграл в двух встречах группового этапа против «Жироны» и «Баварии». В сезоне-2025/26 россиянин оставался в запасе во всех трех матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» продаст Сафонова из-за перехода в команду украинского защитника Ильи Забарного.