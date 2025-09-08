«Зенит» может сыграть с соперником «Реала» и «Барселоны»

Петербургский «Зенит» может сыграть с испанским «Овьедо» в предстоящей октябрьской паузе на матчи национальных сборных команд. Об этом сообщает El Comercio.

По информации источника, игра с новичком испанской Ла Лиги пройдет 11 или 12 октября. В настоящее время стороны согласовывают точную дату и место проведения игры.

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Зенит» на своем поле переиграл нижегородский «Пари НН» (2:0). В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб идет на пятом месте, набрав 12 очков и на четыре балла отставая от лидера — «Краснодара».

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде против калининградской «Балтики». Игра пройдет в воскресенье, 14 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.