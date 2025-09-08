Сперцян, Батраков, Кисляк, Даку, Раков – среди номинантов на приз лучшему игроку июля и августа в РПЛ
Названы претенденты на приз лучшему игроку двух первых месяцев в Мир РПЛ.
На награду по итогам июля и августа претендуют
Алексей Батраков, «Локомотив» (7 матчей, 7 голов, 2 голевые передачи);
Мирлинд Даку, «Рубин» (7 матчей, 6 голов, 1 голевая передача);
Вадим Раков, «Крылья Советов» (7 матчей, 5 голов, 2 голевые передачи);
Дмитрий Воробьев, «Локомотив» (6 матчей, 5 голов);
Брайан Хиль, «Балтика» (7 матчей, 5 голов);
Эдуард Сперцян, «Краснодар» (7 матчей, 4 гола, 8 голевых передач);
Матвей Кисляк, ЦСКА (7 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи).
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».
Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»
Определены 9-16-е места Евробаскета, Сербия – десятая
Бердин об отъезде из Северной Америки: «Выписывал плюсы от жизни в Канаде и России. В графе «Канада» их не было, кроме хоккея и денег, зато в России – больше 50»
Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»
Определены 9-16-е места Евробаскета, Сербия – десятая
Бердин об отъезде из Северной Америки: «Выписывал плюсы от жизни в Канаде и России. В графе «Канада» их не было, кроме хоккея и денег, зато в России – больше 50»