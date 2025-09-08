Сперцян, Батраков, Кисляк, Даку, Раков – среди номинантов на приз лучшему игроку июля и августа в РПЛ

Названы претенденты на приз лучшему игроку двух первых месяцев в Мир РПЛ.

На награду по итогам июля и августа претендуют

Алексей Батраков, «Локомотив» (7 матчей, 7 голов, 2 голевые передачи);

Мирлинд Даку, «Рубин» (7 матчей, 6 голов, 1 голевая передача);

Вадим Раков, «Крылья Советов» (7 матчей, 5 голов, 2 голевые передачи);

Дмитрий Воробьев, «Локомотив» (6 матчей, 5 голов);

Брайан Хиль, «Балтика» (7 матчей, 5 голов);

Эдуард Сперцян, «Краснодар» (7 матчей, 4 гола, 8 голевых передач);

Матвей Кисляк, ЦСКА (7 матчей, 2 гола, 3 голевые передачи).

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».

