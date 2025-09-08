Карпин рассказал, что его расстроило в разгроме Катара

Главный тренер сборной России Валерий Карпин «Матч ТВ» после победы над Катаром в товарищеском матче заявил, что его расстроил пропущенный мяч в начале второго тайма.

По его словам, без этого пропущенного мяча у соперника практически не было шансов поразить ворота.

«Конкретно гол расстроил. Была ненужная потеря у Сильянова, Осипенко не доиграл эпизод. И еще была пара опасных выпадов у Катара. Это расстроило», — заявил Карпин.

Встреча, которая прошла в Дохе 7 сентября, завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У проигравшей команды единственный мяч на счету Акрама Афифа.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.