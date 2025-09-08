Игрок "Крыльев Советов" рассказал о планах команды на сезон

Нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков назвал цель команды на сезон.

"То есть топ-8 РПЛ — это реальная задача для "Крыльев"? Да, это задача вполне реальна для нас. Если будем продолжать хорошо выступать, то можем спокойно закончить чемпионат в топ-8. Главное — не сбавлять к себе требования", - сказал Раков в интервью "СЭ".

После 7 сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе. Вадим Раков перешел в самарский клуб из московского "Локомотива" на правах аренды в летнее трансферное окно текущего года.

В 8 туре Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" примут на своем поле "Сочи", который занимает последнее место в таблице с 1 баллом в своем активе.