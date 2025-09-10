Назван лучший игрок РПЛ по итогам июля и августа

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроков высшего дивизиона по итогам первых двух месяцев нового сезона.

В семи стартовых матчах РПЛ Батраков забил семь голов и сделал две результативные передачи. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Локомотив» — четвёртый (15).

В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН». В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Ахматом» на выезде.