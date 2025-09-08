Португалец Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Португалец Фернанду Сантуш покинул пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Азербайджанской ассоциации футбольных федераций.

Отмечается, что контракт с тренером был расторгнут по обоюдному согласию. Следующий матч азербайджанская сборная проведет 9 сентября, в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года азербайджанцы примут команду Украины. В первом матче отборочного турнира сборная Азербайджана со счетом 0:5 на выезде проиграла исландцам.

Сантушу 70 лет, он возглавлял сборную Азербайджана с 2024 года. Ранее он руководил португальскими "Порту", "Спортингом", "Бенфикой", греческими АЕКом, ПАОКом и "Панатинаикосом", возглавлял сборные Португалии, Греции и Польши. Под его руководством сборная Португалии впервые стала чемпионом Европы в 2016 году, в 2019 году команда выиграла Лигу наций.