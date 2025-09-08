Колосков поддержал идею о проведении матча России и США

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что проведение товарищеского матча между сборными России и США станет прорывом для мирового футбола.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА) обсуждается возможность проведения матча между сборными России и США.

— Как считаете, к каким последствиям может привести потенциальный товарищеский матч между США и Россией?

— О последствиях пока рано говорить, сначала нужно договориться. Было бы замечательно, если бы такая игра состоялась. это стало бы реальным примером работы спортивной дипломатии. Это был бы прорыв для международного футбола. США еще и достаточно сильный соперник.

Наверное, лучше было бы провести две игры: одну в Америке, вторую в России. Как в свое время хоккейная сборная это делала. Замечательная новость, хорошо бы, чтобы в итоге это было реализовано. Трамп в свое время высказывался по поводу возможного допуска России на чемпионат мира, то есть он в теме.

— Нам по силам сейчас обыграть американцев?

— Сейчас нет непроходимых команд. А США относится к числу хороших, крепких середняков, — сказал Колосков «Матч ТВ».

Сборная России занимает 35‑е место в рейтинге ФИФА, команда США располагается на 15‑й строчке. Последний раз соперники встречались в 2012 году, товарищеская игра в Краснодаре завершилась со счетом 2:2.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с 2022 года.