Ротенберг высказался о совмещении Карпиным постов в клубе и сборной

Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»
Роман Ротенберг заявил, что только патриоты совмещают посты в клубе и сборной.
Ранее бывший главный тренер СКА прокомментировал работу Валерия Карпина в «Динамо» и сборной России.
– Трудно ли вообще совмещать работу в клубе и сборной? У вас этот опыт был.
– Это огромная нагрузка. Это непросто. Тяжелый труд без выходных.
Когда другие тренеры, которые не совмещают посты, могут восстановиться, это важно – мы работаем в сборной, где очень высокая ответственность. Но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, которые искренне любят свою Родину.
И это имеет огромное значение. Потому что клубный уровень – это одно, а сборная – совсем другое! Необходимо, чтобы сборная России всегда радовала наших болельщиков, – сказал главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.
Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»
Определены 9-16-е места Евробаскета, Сербия – десятая
Бердин об отъезде из Северной Америки: «Выписывал плюсы от жизни в Канаде и России. В графе «Канада» их не было, кроме хоккея и денег, зато в России – больше 50»
Ротенберг о совмещении постов в клубе и сборной: «Огромная нагрузка, но это во благо России. Так могут делать только настоящие патриоты, искренне любящие Родину»
Определены 9-16-е места Евробаскета, Сербия – десятая
Бердин об отъезде из Северной Америки: «Выписывал плюсы от жизни в Канаде и России. В графе «Канада» их не было, кроме хоккея и денег, зато в России – больше 50»