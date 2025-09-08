Пономарев: Глушенков вносит нервозность в «Зенит»

‎Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

© Спорт день за днем

‎

‎«У них есть свежие силы, чувствую, что они воспрянут. Все наладится: ребята побегут и будут забивать. Там Глушенков немного задурил, и это вносит нервозность в команду. Наверняка были какие-то распри с Семаком», — приводит слова Пономарева Metaratings.ru.

‎

‎После 7 туров чемпионата России «Зенит» располагается на пятой строчке, набрав 12 очков.

‎

‎Петербуржцы 14 сентября сыграют против «Балтики». Встреча состоится в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 17:00 по московскому времени.

‎

‎В текущем сезоне 26-летний Глушенков провел 8 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 14 млн евро.