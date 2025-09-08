70-летний Медведев примет участие в тренировке «Амкала»

Александр Медведев скоро начнет тренироваться с «Амкалом».

© Sports.ru

Советник председателя правления «Зенита» планирует сыграть за медиафутбольный клуб в FONBET Кубке России.

– В «Амкале» сообщили, что вы планируете приехать на тренировку с командой 10 сентября. Это действительно так?

– А что в этом удивительного?

– Скорее интересно увидеть Вас в тренировочном процессе «Амкала».

– Увидите, – заявил Медведев.

В 3-м раунде Кубка России «Амкал» встретится с «Салютом». 70-летний Медведев в случае выхода на поле установит рекорд, став самым возрастным игроком турнира.

Он превзойдет достижение Владимира Тумаева, который в 2005 году сыграл за «СОЮЗ-Газпром» в возрасте 58 лет.