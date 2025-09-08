Тренер «Балтики»: побеждать в Первой лиге и в РПЛ — в принципе одинаково

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о состоянии футболистом команды в преддверии матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также поделился мыслями о выигрышном опыте калининградцев.

© Чемпионат.com

«Мне не очень нравится, когда говорят, что у «Балтики» отсутствует выигрышный опыт. На мой взгляд, побеждать в Первой лиге и в РПЛ — в принципе одинаково. Нужно выходить на поле и обыгрывать любого соперника, и необходимо это делать на длинной дистанции. У нас такого опыта предостаточно, мы как‑то справлялись. Думаю, мои футболисты будут в хорошем психоэмоциональном тонусе и подойдут к «Зениту» в нужном состоянии с точки зрения психофизиологии. А вот функциональное состояние — большой вопрос. Приложим усилия, чтобы они были уверены, что можно играть с «Зенитом» и можно его обыгрывать», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» и «Зенит» сыграют друг с другом в первом матче после паузы на сборные. Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 14 сентября.