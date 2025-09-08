Раков рассказал об аренде из "Локомотива" в "Крылья"

Нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков рассказал, почему "Локомотив" решил отдать его в аренду.

© Соцсети

"Мне ничего не объясняли. Просто отдали в аренду, значит, так захотели. Я вытаскиваю из себя все, что умею делать на футбольном поле, показываю максимум. Очень хочу провести сезон на высоком уровне. А дальше будем решать", - сказал Раков в интервью "СЭ".

Вадим Раков в летнее трансферное окно перешел в самарские "Крылья Советов" из московского "Локомотива" на правах аренды. Нападающий провел за самарцев во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

После 7 сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе.