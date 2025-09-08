Губерниев высказался о возможном матче между сборными России и США

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном товарищеском матче между футбольными сборными России и США. Ранее о возможности проведения такой встречи сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

© Чемпионат.com