"Рубин" в ближайшие дни объявит о переходе защитника

Казанский "Рубин" на этой неделе объявит о переходе защитника.

По информации источника, казанский "Рубин" близок к закрытию сделки по переходу защитника "Бургоса" Андерсона Арройо, игрок уже находится в России.

В текущем сезоне Андерсон Арройо провел за испанский "Бургос" во всех турнирах 3 матча и записал на свой счет 1 голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего колумбийца в 1 миллион евро, на счету правого защитника 2 матча в составе сборной Колумбии до 23 лет.