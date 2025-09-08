Круговой высказался о дебюте Сантоса за Бразилию

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой высказался о дебюте капитана «Зенита» Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии. Защитник вышел на поле с первых минут в матче квалификации на чемпионат мира 2026 года с Чили (3:0).

«Скорее всего, у него была мечта — играть за сборную Бразилии. Он же родом из Бразилии — это логично. Я его желание понимаю. Не понимаю, зачем было получать российское гражданство. Думаю, сейчас сделают выводы те, кто находятся выше. И теперь не будут так просто раздавать гражданство», — приводит слова Кругового «РИА Новости Спорт».

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Бразилец имеет российское гражданство.