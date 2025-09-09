Главный тренер сборной Италии избил своих игроков и обматерил соперника

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо в перерыве матча отборочного турнира ЧМ-2026 против сборной Эстонии при счете 0:0 избил игроков своей команды. Об этом рассказал нападающий «Скуадры Адзурры» Джакомо Распадори.

«Дейставительно, я получил по затылку», — приводят слова футболиста итальянские СМИ.

Также досталось защитнику Алессандро Бастони. После этого команда вышла на поле и забила эстонцам пять безответных мячей.

«Если честно, соперник был слабым по сравнению со сборной Италии, поэтому для Гаттузо очень важно было не просто выиграть, а сделать это уверенно. После не лучшего первого тайма команда собралась, думаю в этом заслуга тренера», — заявил порталу «ЕвроФутбол.Ру» бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи.

В следующем туре итальянцы встречались с командой Израиля и одержали тяжелую и результативную победу со счетом 5:4. После финального свистка между игроками и тренерами обеих команд вспыхнул конфликт. В ходе перепалки Гаттузо нецензурно выругался в адрес израильского футболиста Дора Тургемана. После этого стычка прекратилась.