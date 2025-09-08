Объявлены имена номинантов на включение в Зал славы АПЛ.

Зал славы Премьер-лиги был создан, чтобы отметить достижения самых успешных игроков лиги с момента ее основания в 1992 году. В настоящее время туда входят 24 человека, включая тренеров.

В прошлом году в Зал славы были включены Энди Коул, Эшли Коул и Джон Терри.

Вскоре в список войдут еще 2 кандидата, голосование по 15 кандидатурам из шорт-листа начнется на следующей неделе.

В полный список номинантов вошли: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Джермейн Дефо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманя Видич.