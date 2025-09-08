Невилл, Кэмпбелл, Эвра, Туре, Шерингем, Оуэн, Фаулер, Видич, ван дер Сар, Азар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ

Sports.ru

Объявлены имена номинантов на включение в Зал славы АПЛ.

Объявлены имена номинантов на включение в Зал славы АПЛ
© Sports.ru

Зал славы Премьер-лиги был создан, чтобы отметить достижения самых успешных игроков лиги с момента ее основания в 1992 году. В настоящее время туда входят 24 человека, включая тренеров.

В прошлом году в Зал славы были включены Энди Коул, Эшли Коул и Джон Терри.

Вскоре в список войдут еще 2 кандидата, голосование по 15 кандидатурам из шорт-листа начнется на следующей неделе.

В полный список номинантов вошли: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Джермейн Дефо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманя Видич.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости