Невилл, Кэмпбелл, Эвра, Туре, Шерингем, Оуэн, Фаулер, Видич, ван дер Сар, Азар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ
Объявлены имена номинантов на включение в Зал славы АПЛ.
Зал славы Премьер-лиги был создан, чтобы отметить достижения самых успешных игроков лиги с момента ее основания в 1992 году. В настоящее время туда входят 24 человека, включая тренеров.
В прошлом году в Зал славы были включены Энди Коул, Эшли Коул и Джон Терри.
Вскоре в список войдут еще 2 кандидата, голосование по 15 кандидатурам из шорт-листа начнется на следующей неделе.
В полный список номинантов вошли: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Джермейн Дефо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Гари Невилл, Майкл Оуэн, Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманя Видич.
