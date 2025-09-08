Все в команде "Уфа" начали пить кумыс

Генеральный директор "Уфы" Марат Шмаков заявил, что вся команда начала пить кумыс.

Ранее нападающий "Уфы" Уильямс Чимези, который несколько матчей кряду не мог отличиться забитым мячом, выпил кумыс и забил первый мяч.

"Остальные игроки увидели, какие чудеса творит кумыс. Теперь мы будем пить его всей командой. Все игроки начали активно его потреблять перед матчами после гола Чимези! Мы верим, что это принесёт результат, вы всё правильно понимаете", - цитирует Шмакова телеграм-канал "Mash на спорте".

После 9 сыгранных туров "Уфа" располагается на 11 строчке в турнирной таблице Первой Лиги с 9 набранными очками в своем активе. В 10 туре чемпионата уфимцы примут на своем поле екатеринбургский "Урал".

В текущем сезоне Уильямс Чимези провел за "Уфу" 7 матчей в Первой Лиге и отметился 1 забитым мячом. Нигерийский вингер выступает за "Уфу" на правах аренды, ранее он играл за владикавказскую "Аланию".