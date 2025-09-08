Экс-одноклубник Миранчука по «Сьону» отметил технику россиянина

Полузащитник «Сьона» Тео Бердайес рассказал об игре со своим бывшим одноклубником Антоном Миранчуком. Россиянин перебрался из швейцарского клуба в московское «Динамо».

«С ним всегда можно было поговорить, он общался со всеми в раздевалке. Я запомнил его технику и личностные качества», – цитирует Бердайеса Metaratings.ru.

В Швейцарии Миранчук провел 25 матчей (в Суперлиге), отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами. Команда финишировала на девятом месте с пятью очками отрыва от зоны вылета.

«Сьон» и «Зенит» провели два матча за последние три месяца. В обеих встречах верх взяли сине-бело-голубые. В июле «Сьон» сыграл в Санкт-Петербурге с Миранчуком в составе.

По возвращении в Россию Миранчук принял участие в двух матчах РПЛ, но не отметился результативными действиями.