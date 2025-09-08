Нападающий «Амкала» вернулся к тренировкам

Нападающий «Амкала» Ежков вернулся к тренировкам. Он пропустил месяц из-за травмы
Данила Ежков восстановился от травмы.
Форвард «Амкала» получил повреждение 13 августа в товарищеском матче против Lotus Music и пропустил около месяца.
Сегодня Ежков вернулся к тренировкам в общей группе и может помочь команде в ближайшей игре FONBET Кубка России 11 сентября против белгородского «Салюта».
Еж присоединился к «Амкалу» в мае этого года и вместе с командой стал победителем шестого сезона WINLINE Медиалиги.
«Спасибо за ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне». Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина за постановку программы
Вингер «Зенита» Энрике о России: «Нам, бразильцам, нелегко на холоде. На других стадионах бывает минус 5-10 градусов, это кошмар»
«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт
«Спасибо за ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне». Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина за постановку программы
Вингер «Зенита» Энрике о России: «Нам, бразильцам, нелегко на холоде. На других стадионах бывает минус 5-10 градусов, это кошмар»
«Сочи» забрал Щетилина из списка отказов «Трактора». Голкипер подписал двусторонний контракт