Газинский рассказал о характере Кордобы

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский признался, что пытался донести до нападающего команды Джона Кордобы просьбу не реагировать на судейские решения в матчах чемпионата России и Кубка страны.

«Краснодар» 31 августа в Москве сыграл с ЦСКА в матче 7‑го тура — 1:1. На 56‑й минуте арбитр Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку Кордобе за удар Мойзеса ногой в руку.

— Зарубу против ЦСКА смотрели?

— Играл в падел. (Улыбается.)

— Там не на шутку завелся Кордоба — грозился уйти из клуба из‑за судейской несправедливости.

— Джонни и на тренировках такой. Я уже пытался донести через переводчика: «Джо, не заводись, мы все играем за одно дело». Такой вот характер.

— Нет ощущения, что «Краснодара» стал слишком зависим от эмоционального Кордобы?

— Все подстроено под него, это так. На установках Мусаев акцентировал внимание: «Если нет адресата — ищите Кордобу. Он цепляется, скидывает, а фланги забегают». Не дай бог травма — заменить некому. Это все понимают, но где найти такого же? — приводит слова Газинского Sport24.

