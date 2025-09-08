«Бешикташ» сделал официальное предложение ЦСКА о приобретении Кисляка

Турецкий «Бешикташ» сделал официальное предложение ЦСКА о приобретении полузащитника Матвея Кисляка в размере € 10 млн плюс процент от последующей перепродажи. Российский футболист хочет присоединиться к стамбульской команде, сообщает портал Ensari в социальной сети X.

© Чемпионат.com

По данным источника, ЦСКА «не горят желанием отпускать Кисляка, так как летнее трансферное окно скоро закроется». Отмечается, что переговоры между сторонами при этом продолжаются.

Напомним, Кисляку 20 лет, в нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех турнирах за армейцев, забил два гола и сделал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 8 млн.