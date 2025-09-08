Умер фотограф «Спартака»

Фотограф московского футбольного клуба «Спартак» Александр Ступников скоропостижно скончался в возрасте 40 лет, сообщает пресс‑служба команды.

© ФК «Спартак»

Ступников умер в понедельник, 8 сентября, у себя дома.

— Он собирался на работу — на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности… Эта трагедия стала настоящим шоком для всех, кто работает в клубе. Мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Саши. Мы всегда будем помнить нашего Сашу как замечательного человека, уникального профессионала, надежного друга и товарища. Его снимки навечно останутся частью истории «Спартака». В истории клуба навсегда останется и имя Александра Ступникова. Вечная тебе память, Саша. Спи спокойно, дорогой друг, — говорится в сообщении.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.