Ньямси предположил, с чем связаны упущенные победы «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси рассказал, что упущенные победы команды в последних матчах МИР РПЛ могут быть связаны с недостатком концентрации и зрелости футболистов.

© Матч ТВ

В седьмом туре МИР РПЛ москвичи в матче с «Крыльями Советов» после 45 минут вели 2:0, но упустили победу в компенсированное время (2:2). В шестом туре «Локомотив» в матче с «Ростовом» после первого тайма вел 2:0, игра завершилась со счетом 3:3. До этого команда сыграла с «Балтикой» со счетом 1:1.

— Сложно объяснить, вероятно, нам не хватает концентрации, а может, и какой‑то зрелости для того, чтобы удержать счет. Нам, безусловно, нужно над этим работать. Хотя в начале сезона у команды были хорошие результаты, но чтобы удержаться на вершине таблицы, нужно еще больше стараться. И продолжать работать над разными аспектами игры. А что касается именно последних потерь очков в РПЛ, то причины тут разные. Но думаю, что все они между собой связаны. Концентрация, зрелость. И говоря про зрелость, я имею в виду не возраст, а именно нашу игру и подход к ней! Какие‑то ошибки вызваны недостатком концентрации, может, есть и другие причины, которые мне неизвестны. Я вижу так. Но у нас хорошая команда, отличные игроки, так что думаю: мы исправим эту ситуацию в чемпионате, — сказал Ньямси в программе «Наши иностранцы» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.

«Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 15 очков. Лидирующий «Краснодар» имеет в активе 16 очков. В восьмом туре РПЛ железнодорожники сыграют в гостях с «Ахматом» 13 сентября.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.