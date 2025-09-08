Журова высказалась о матче России и США

Депутат Журова о матче России и США: «Москва удобнее всего, можно и во Владивостоке – ближе лететь. Аляска? Тоже возможно»
Светлана Журова высказалась о месте проведения возможного матча России и США.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что сборные проведут товарищескую встречу: «Знаю, что в руководстве ФИФА обсуждается, почему бы не провести игру между хозяевами ЧМ-2018 и ЧМ-2026».
«Наверное, Москва в этом плане удобнее всего, чтобы никуда не лететь. Но принять этот матч может любой российский стадион чемпионата мира. Может, сыграют в Америке. Возможен вариант с двумя встречами. Где провести первую игру – решат. Матч на Аляске? Тоже возможно, конечно. И у нас во Владивостоке можно сыграть. Ближе лететь», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.
