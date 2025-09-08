Игрок «Спартака» назвал футбольную столицу России

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев ответил на вопрос, какой город является футбольной столицей России. Дмитриев — уроженец Санкт-Петербурга, футболом он начал заниматься в «Газпром Академии».

– Футбольная столица России?

– Москва. Тут много сильных клубов и болельщиков, которые переживают за них, — приводит слова Дмитриева Metaratings.

После восьми стартовых туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» набрал 11 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» красно-белые отстают на пять очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на выезде.