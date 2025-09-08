Назван лучший тренер чемпионата Испании

Возглавляющий мадридский «Реал» Хаби Алонсо назван лучшим тренером чемпионата Испании по итогам августа, сообщается на сайте Ла Лиги.

«Реал» на старте сезона одержал три победы в трех матчах, команда Алонсо обыграла «Осасуну» (1:0), «Реал Овьедо» (3:0) и «Мальорку» (2:1).

Также на награду претендовали Эрнесто Вальверде («Атлетик») и Маноло Гонсалес («Эспаньол»).

«Реал» в четвертом туре чемпионата сыграет против «Реал Сосьедад». Игра пройдет в субботу в Сан‑Себастьяне.

Прямые трансляции матчей Ла Лиги смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.