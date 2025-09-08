Защитник «Локомотива» Ньямси сравнил работу арбитров в РПЛ и Лиге 1

Ньямси о судьях в России и Франции: «В РПЛ желтые карточки раздают чаще. Иногда не понимаю, за что ставят пенальти. Но есть и арбитры, к работе которых испытываешь уважение»
Жерзино Ньямси сравнил работу арбитров в РПЛ и Лиге 1.
«Судейство во Франции и России, естественно, отличается. Иногда понимаешь, что в РПЛ арбитры раздают желтые карточки чаще. Также есть вопросы и к назначению пенальти, иногда я совсем не понимаю, за что их ставят. Но ситуация сейчас такая, какая есть. Футболистам просто нужно к ней адаптироваться. С другой стороны, в РПЛ не все так плохо с судейством, много и позитивных моментов. Есть арбитры, к работе которых действительно испытываешь уважение», – сказал защитник «Локомотива» Ньямси.
Игрок ранее выступал во Франции за «Ренн», «Шатору» и «Страсбур».
