Костромской «Спартак» победил «Сокол» в матче 9-го тура Первой лиги

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между костромским «Спартаком» и саратовским «Соколом». Команды играли на стадионе «СШОР имени Александра Голубева — Урожай» в Караваево. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Анатолий Жабченко из Краснодара. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 21-й минуте полузащитник красно-белых Александр Саплинов открыл счёт в матче. На 28-й минуте нападающей гостей Владислав Шпитальный восстановил равенство на табло, но в конце первого тайма форвард хозяев Артур Гарибян вернул преимущество своему клубу. Во второй половине игры команды не отметились забитыми мячами.

После этой победы «Спартак» с 20 очками в девяти встречах возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Урал» и воронежский «Факел» набрали по 19 очков и имеют матч в запасе. «Сокол» с четырьмя очками занимает 18-ю строчку таблицы.