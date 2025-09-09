В «Овьедо» не нашли доказательств расизма в адрес Винисиуса

Президент «Овьедо» Мартин Пелаес заявил, что клуб пока не нашёл доказательств расизма в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

Клуб из Астурии проиграл «сливочным» дома со счётом 0:3 во 2-м туре Ла Лиги. Во время этого матча фанаты хозяев оскорбляли Винисиуса и нападающего Килиана Мбаппе обезьяньим уханьем. Также болельщики скандировали нецензурные кричалки в адрес всей команды и премьер-министра Испании.