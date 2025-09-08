Осужденный за изнасилование французский футболист перешел в турецкий клуб

Осужденный за изнасилование бывший нападающий сборной Франции по футболу и «Монако» Виссам Бен Йеддер перешел в турецкий «Сакарьяспор».

Об этом сообщается на странице клуба в соцсети X.

«Сакарьяспор» опубликовал снимок Бен Йеддера с приветственной подписью. «Наш клуб подписал соглашение с Виссамом Бен Йеддером. Мы желаем ему успеха в нашей черно-зеленой форме. Добро пожаловать», — говорится в сообщении клуба.

В ноябре 2024 года 35-летний Бен Йеддер был признан виновным в сексуальном насилии в состоянии алкогольного опьянения. Суд Ниццы приговорил футболиста к двум годам лишения свободы условно и обязал его выплатить пострадавшей компенсацию в размере 6,5 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб «Вильярреал» подписал контракт с обвиняемым в изнасиловании ганским полузащитником Томасом Парти. В «Вильярреале» заявили, что знают о судебном разбирательстве в отношении спортсмена, однако отметили, что клуб уважает принцип презумпции невиновности и намерен дождаться вердикта суда.