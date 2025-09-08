«Факел» минимально обыграл тульский «Арсенал»

Завершился матч 9-го тура Лиги PARI между воронежским «Факелом» и тульским «Арсеналом». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Герман Коваленко из Казани. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный гол в матче забил Юрий Журавлёв. Защитник отличился во втором тайме на 50-й минуте встречи. На 69-й минуте полузащитник сине-белых Абдула Багамаев получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля, но хозяева смогли удержать преимущество.

После этой победы «Факел» единолично возглавил турнирную таблицу Первой лиги. У сине-белых 22 очка в девяти матчах. «Урал» и костромской «Спартак» имеют равное количество очков и располагаются на второй и третьей строчке соответственно. «Арсенал» с 13 очками занимает седьмое место в таблице.