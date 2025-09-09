Легенда сборной Уругвая отстранен на девять матчей

Нападающий американского «Интер Майами» Луис Суарес наказан за плевок в члена тренерского штаба команды «Сиэтл Саундерс». Об этом сообщает пресс-служба MLS.

Инцидент произошел по окончании финального матча Кубка лиг, который «Сиэтл» выиграл 3:0. Разъяренный Суарес подбежал к тренерам чужой команды и плюнул в одного из них.

«Никому не нравится такое поведение в конце игры. Если есть реакция, это может быть провокацией, но я не знаю, что произошло», — заявил главный тренер «Интера» Хавьер Маскерано на послематчевой пресс-конференции.

В итоге в отношении 38-летнего футболиста было принято жесткое решение.

«Форвард «Интер Майами» Луис Суарес» отстранен на три матча регулярного чемпионата MLS. Он пропустит игры с «Шарлотт» (13 сентября), «Сиэтл Саундерс» (16 сентября) и «Ди Си Юнайтед» (20 сентября)», — говорится в заявлении лиги.

Стоит отметить, что ранее уругваец получил дисквалификацию на шесть игр следующего сезона Кубка лиги. Таким образом, суммарное наказание составило девять матчей.

