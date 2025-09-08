Испания разгромила Турцию в отборе ЧМ-2026

В Европе продолжается квалификационный турнир к чемпионату мира-2026. Самый яркий матч очередного игрового дня состоялся в группе "E". Действующий чемпион Европы сборная Испании в гостях неожиданно разгромила крепкую сборную Турции - 6:0.

Главный герой матча - Микель Мерино, выступающий за лондонский "Арсенал". Он оформил хет-трик и удостоился отдельной похвалы от главного тренера "красной фурии" Луиса де ла Фуэнте.

"Микель - пример игрока, который многое делает правильно, является гением, но иногда не пользуется признанием в Испании. Он - один из лучших в мире в своем амплуа".

Два голевых паса на свой счет записал вундеркинд из "Барселоны" 18-летний Ламин Ямаль. Кстати, Ламин в Турции умудрился потерять паспорт, но домой все-таки уехал.

В той же группе грузины не оставили шансов Болгарии - 3:0.

В группе "А" cборная Германии после трех поражений кряду (в Лиге наций от Португалии и Франции, отборе на ЧМ-2026 от Словакии), наконец, выиграла у Северной Ирландии - 3:1.

Словаки, кстати, едва ушли от провала, лишь на 90-й минуте вырвав победу у слабенькой команды Люксембурга - 1:0.

Из других матчей отметим крупную победу Бельгии над Казахстаном - 6:0 в группе "J". Это четвертое кряду поражение казахстанцев. Общий счет - 1:12. Главный тренер Али Алиев уже заявил, что подаст в отставку.

Между тем в сборной Нидерландов сменился лучший за всю историю команды бомбардир. Им стал Мемфис Депай, сделавший дубль в ворота Литвы (3:2). У него теперь 52 мяча в 104 матчах за сборную.