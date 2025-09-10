Игрок «Сан-Паулу» раскрыл, кто повлиял на его решение перейти в ЦСКА

Футболист бразильского «Сан-Паулу» Энрике Кармо заявил, что советовался с игроком ЦСКА Матеусом Алвесом перед приездом в Россию. В среду Кармо прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

«У меня есть друг Алвес, который уже играет здесь некоторое время, и я поговорил с ним. Он очень подробно рассказал мне о клубе, очень хорошо отозвался о городе. Так что это один из моих друзей, которые у меня здесь есть. Очень рад, что могу приехать, чтобы играть с ним сейчас — в этой новой главе моей жизни», — приводит слова Кармо «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что ЦСКА завершил сделку по переходу Кармо из «Сан-Паулу». Сумма сделки — $ 6 млн фиксировано + $ 1 млн в виде бонусов. «Сан-Паулу» сохранит чуть более 20% прав на игрока при будущей продаже. В 2025 году за взрослую команду «Сан-Паулу» 18-летний Энрике Кармо провёл семь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.