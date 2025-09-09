Охранники побили фаната за попытку сделать селфи с Роналду

Фанат Семен Смольков рассказал, что его с другом избили охранники после того, как он попытался сфотографироваться со звездой сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sport24.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в Ереване перед матчем отборочного турнира ЧМ-2026 между сборной Армении и Португалии. Болельщик подбежал к Роналду и попытался сделать селфи, но футболист грубо оттолкнул его. После этого на Смолькова набросилась охрана.

«На видео видно, как за нами побежали охранники. Я споткнулся, пока убегал от них, они быстро выхватили меня и моего друга и завели в какую-то подсобку. [Что там было?] Раздали лещей, что еще? Мы неплохо так пропустили, ха-ха! Крыли матом, кричали, что из-за нас их могут уволить», — рассказал фанат.

Он признался, что опасался худшего. По его словам, он готовился, что его серьезно побьют, однако в итоге Смольков с товарищем «отделались пощечинами. Также он опасался, что охрана разобьет его телефон, но этого не случилось.

«Дальше они вывели нас через черный ход и сказали, чтобы больше нас здесь не видели», — заключил фанат.

Португалия разгромила Армению со счетом 5:0. Роналду оформил дубль, забив 941-й и 942-й мячи в карьере.