Агент вундеркинда ЦСКА заявил об интересе со стороны европейских грандов

Таймаз Хархаров, агент полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова, рассказал об интересе к вундеркинду со стороны топ-клубов европейских лиг.

© ПФК ЦСКА

«Со мной связывались некоторые европейские клубы из топ-5 лиг по Глебову, причем топовые, выступающие в Лиге чемпионов. Узнавали про характер Кирилла, знание языка и возможные экономические детали сделки», – цитирует Хархарова «Советский спорт».

Глебов – воспитанник ЦСКА, дебютировал за команду в РПЛ в сезоне-2022/23. В текущем розыгрыше чемпионата забил три мяча и отдал голевую передачу в семи встречах. Сейчас проводит статистически лучший сезон в карьере.

Глебов был вызван на сентябрьский сбор сборной России и дебютировал в игре с Иорданией. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

Слова Хархарова подтвердил CaughtOffside, заявивший об интересе к Глебову со стороны лондонского «Арсенала».

Ранее компания CIES внесла Глебова в список 200 лучших игроков до 20 лет.