Защитник «Фенербахче» подтвердил подписание контракта со «Спартаком»

Защитник турецкого «Фенербахче» Александер Джику подтвердил подписание контракта с московским «Спартаком» в личном разговоре, сообщил журналист турецкого издания Fanatik Самет Чайыр.

Ганский футболист также сообщил, что во вторник попрощается с болельщиками «Фенербахче» в соцсетях.

На прошлой неделе Федерация футбола Ганы сообщала, что игрок прибыл в Москву для заключения контракта с клубом, название которого не уточнялось.

Участник чемпионата мира‑2022 в составе сборной Ганы Джику выступал за «Фенербахче» с 2023 года, до этого играл во Франции, где родился и вырос. В текущем сезоне 31‑летний защитник провел один матч в турецкой Суперлиге.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.