Полузащитник «Атлетика» пропустит до трех недель

Полузащитник «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямс получил мышечную травму в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года, сообщается на официальном сайте клуба.

В воскресенье Испания в гостях разгромила команду Турции со счетом 6:0, Уильямс покинул поле в первом тайме из‑за повреждения. 23‑летнему футболисту диагностировали повреждение левой приводящей мышцы. По информации испанских СМИ, восстановление Уильямса займет до трех недель.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в трех матчах чемпионата Испании, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.

