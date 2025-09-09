«Ноттингем Форест» объявил об увольнении главного тренера

«Ноттингем Форест» объявил об увольнении Нуну
Нуну Эшпириту Санту покинул «Ноттингем Форест».
Клуб официально объявил об отставке 51-летнего специалиста с поста главного тренера «в связи с недавними обстоятельствами». Ранее португалец заявил об ухудшении отношений с владельцем «Ноттингема» Евангелосом Маринакисом.
Нуну возглавил «Ноттингем Форест» в декабре 2023 года. Под его руководством команда заняла седьмое место в АПЛ по итогам сезона-2024/25 и пробилась в Лигу Европы.
В нынешнем сезоне «Форест» набрал четыре очка в трех матчах Премьер-лиги и идет 10-м в турнирной таблице.
Гус Хиддинк: «ФИФА должна организовать турнир с участием США, Украины, России и Европы. Победитель не важен. Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!»
Кевин Дюрэнт думал, что Стефен Карри зол на него из-за перехода в «Голден Стэйт»
Мусаев, Челестини, Талалаев, Галактионов и Черчесов претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле-августе
Гус Хиддинк: «ФИФА должна организовать турнир с участием США, Украины, России и Европы. Победитель не важен. Миру нужно положить конец российско‑украинскому конфликту!»
Кевин Дюрэнт думал, что Стефен Карри зол на него из-за перехода в «Голден Стэйт»
Мусаев, Челестини, Талалаев, Галактионов и Черчесов претендуют на приз лучшему тренеру РПЛ в июле-августе