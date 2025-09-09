Нападающий сборной России сравнил команды Иордании и Катара

Нападающий сборной России и "Локомотива" Дмитрий Воробьев высказался о прошедших товарищеских матчах с командами Иордании и Катара.

"Сравнивая матч с Иорданией, думаю, просто с Катаром мы сыграли лучше, а не то что между соперниками есть разница. Катар и Иордания — примерно одного уровня. В Афифе что-то есть. Но если смотреть на всю игру, то это передачи назад и поперек", — приводит слова Воробьева "Чемпионат".

Отметим, что сам Воробьев не принимал участия в матчах. Всего в составе сборной России он выходил на поле в двух встречах, в которых не записал на свой счет результативных действий.

Сборная России провела товарищеские матчи в сентябрьскую международную паузу. 4 сентября команда Валерия Карпина вничью со счетом 0:0 сыграла с Иорданией. 7 сентября национальная команда России крупно обыграла иранцев со счетом 4:1. В следующий раз Россия проведет товарищеские матчи в октябре. 10 числа сборная встретится с Ираном в Волгограде. 14 октября россияне сыграют с командой Боливии на стадионе "Динамо" в Москве.