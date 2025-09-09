Экс-игрок "Спартака" признался, что не знает футболистов красно-белых

Бывший игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о трансферной политике красно-белых.

© Rusfootball

"Я не знаю их. Тут нечего говорить, не знаю, кто это. Отпустили Дуарте? Тренер с клубом приняли такое решение. Может, Дуарте сам захотел уйти. Мы же не знаем, что у них там внутри происходит. Вот в Португалию еще одного отправили. Одного отпустили, другого взяли. Это внутренняя кухня "Спартака", что тут скажешь", - цитирует Ещенко "СЭ".

Андрей Ещенко выступал за московский "Спартак" с 2016 по 2022 год - защитник провел за клуб во всех турнирах 109 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 голевые передачи. Футболист является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, Ещенко объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в начале 2025 года. На данный момент он является тренером "Кубани".

Московский "Спартак" после 7 сыгранных туров располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. В 8 туре РПЛ красно-белые сыграют на выезде со столичным "Динамо".