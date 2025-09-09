Новичок «Спартака» обратился к болельщикам московского клуба

Новичок «Спартака» Александер Джику обратился к болельщикам московского клуба после перехода.

© ФК «Спартак»

Во вторник стало известно, что 31‑летний центральный защитник сборной Ганы подписал с московским клубом контракт на два года.

— Привет, болельщики. Это Александер Джику, я рад быть здесь и присоединиться к этому замечательному клубу, — сказал Джику в видео, опубликованном в соцсетях «Спартака».

Джику ранее выступал за «Фенербахче». За стамбульский клуб он провел 51 матч и забил 3 гола. Защитник — участник чемпионата мира в Катаре в составе сборной Ганы. На турнире он сыграл два матча.

