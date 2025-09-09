Футбольный клуб "Химки" признан банкротом. Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб "Химки" банкротом - сообщает корреспондент "Матч ТВ".

По итогам прошлого сезона подмосковные "Химки" заняли 12 место в турнирной таблице российского чемпионата. По окончании сезона клуб был исключен из числа участников РПЛ, "Химки" объявили о приостановке своей деятельности. Сообщалось, что долг клуба перед сотрудниками и футболистами составляет около 500 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что инвестор "Химок" Туфан Садыгов приобрел турецкий клуб "Серик Беледиеспор".