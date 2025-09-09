Бывшие сотрудники «Химок» останутся ни с чем

Спортивный юрист Михаил Прокопец заявил «Матч ТВ», что бывшие сотрудники «Химок» не смогут получить выплаты по долгам из‑за отсутствия имущества у клуба.

© ФК «Химки»

Во вторник арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.

— Суд признал «Химки» банкротом. Смогут ли бывшие работники клуба получить деньги?

— Смогли бы. Если бы у «Химок» было имущество. А его нет.

— Если имущества нет, то люди юридически не смогут никак больше получить выплаты?

— Нет, — сказал Прокопец «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона «Химки» заняли 12‑е место в МИР РПЛ. Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне‑2025/26. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого в «Химках» объявили о приостановке деятельности клуба. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам.