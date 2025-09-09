«Зенит» проведет товарищеский матч с турецким клубом

Санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Фенербахче» во время октябрьской паузы на игры сборных, сообщает портал Fener Global в социальной сети X. По данным источника, дата и время проведения матча будут объявлены в ближайшие дни.

© Чемпионат.com

В сентябрьскую международную паузу сине-бело-голубые играли со швейцарским «Сьоном» и одержали победу со счётом 5:3. После первых семи туров Мир Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. От лидирующего «Краснодара» сине-бело-голубые отстают на четыре очка.

В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака встретится с калининградской «Балтикой» на выезде.