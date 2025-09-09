Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан готовится возглавить сборную Франции. По данным L'Equipe, пока специалист ждет предложения из Парижа, он наблюдает за французскими игроками топ-5 лиг и делает заметки.

Сейчас командой руководит Дидье Дешам, с которым французы становились чемпионами мира на российском мундиале и доходили до финала в Катаре. Летом стартует ЧМ-2026 в Мексике, США и Канаде.

Зидан не работал с 2021 года. Француз остается единственным тренером, на протяжении трех сезонов подряд бравшим трофей Лиги чемпионов УЕФА. Также тренер дважды приводил «Реал» к победе в Ла Лиге.

Ранее Зидан отказывал «Манчестер Юнайтед» и ряду других грандов, так как рассчитывал на предложение из Франции. По слухам, до Карло Анчелотти сборная Бразилии рассчитывала назначить именно француза.